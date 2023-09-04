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НовостиОбщество4 сентября 2023 12:29

Шакира и Бибисоро: стали известны самые редкие имена новорожденных в Башкирии

Исмат и Шакира стали самыми редкими именами в Башкирии среди новорожденных
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Информационно-аналитический портал ЗАГС опубликовал список самых редких имен новорожденных в Башкирии

Информационно-аналитический портал ЗАГС опубликовал список самых редких имен новорожденных в Башкирии

Фото: Иван МАКЕЕВ

Стали известны самые редкие и необычные имена в Башкирии. Их раскрыл информационно-аналитический портал ЗАГС.

Так, список оригинальных имен среди мальчиков пополнили Тимурхан, Вираб, Ахан, Исмат и Мухаммадглаи. Среди девочек, рожденных в республике, появились Асанат, Шакира, Бибисоро, Нулуфар и Айла.

Добавим, что в этом году за первые полгода в Башкирии родилось 17 451 человек.

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