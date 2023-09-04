Готовность городов и районов Башкирии к отопительному сезону оценили в 94%

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Готовность городов и районов Башкирии к отопительному сезону составляет 94%. Об этом на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой заявила исполняющая обязанности главы Министерства жилищно-коммунального хозяйства республики Ирина Голованова.

Стопроцентная готовность чиновники отмечают в Абзелиловском, Белебеевском, Буздякском, Давлекановском, Дюртюлинском, Илишевском, Ишимбайском, Кушнаренковском, Куюргазинском, Стерлибашевском, Шаранском и Янаульском районах.

Государственный комитет Башкирии по жилищному и строительному надзору проверил более шести тысяч домов. Было выявлено свыше 16 тысяч нарушений, 74% из них уже устранены. Наибольшее количество не устраненных нарушений зарегистрировано в городе Октябрьский и Ермекеевском районе.

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