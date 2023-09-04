Водителей Уфы предупредили о затрудненном движении на Зининском ж/д переезде

В Уфе из-за аварийного ремонта путей будет затруднено движение на Зининском ж/д переезде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Октябрьском районе Уфы ожидается затруднение движения на Зининском железнодорожном переезде. О возможных больших пробках предупредили в Уфимской дистанции пути.

Так, во вторник, 5 сентября, на ж/д переезде 21 км (Зинино) перегона пост Черного Озера - пост 21км (Южного хода) направления Дема-2 – Иглино будут вестись аварийные работы. Ремонт продлится с 12:00 до 14:00.

Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут и отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

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