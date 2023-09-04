Более 200 млн рублей направлено на гранты молодым предпринимателям Башкирии

На гранты социальным и молодым предпринимателям Башкирии выделено 209 млн рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Более 209 млн рублей в Башкирии выделили на гранты социальным и молодым предпринимателям. Об этом рассказал на оперативном совещании правительства в ЦУРе министр предпринимательства и туризма республики Рустем Афзалов. По его словам, объем финансирования в 2023 году вырос в 1,5 раза.

Глава ведомства подчеркнул, что по данному показателю Башкирия занимает первое место.

— По объему выделенных на эти цели федеральных средств мы первые в России, — сказал министр.

Уточняется, что в этом году уже предоставлено 262 гранта. Их общая сумма составляет 127,6 млн рублей.

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