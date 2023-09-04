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НовостиОбщество4 сентября 2023 9:52

Строительство мечети «Ар-Рахим» в Уфе возобновят весной 2024 года

Хабиров провел совещание по возобновлению строительства мечети «Ар-Рахим» в Уфе
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Википедия

Фото: Википедия

Строительство мечети «Ар-Рахим» в Уфе начнется весной 2024 года. Об этом сообщило информационное агентство «Башинформ».

Сегодня, 4 сентября, глава Башкирии Радий Хабиров провел рабочее совещание по строительству объекта. Как рассказал председатель Духовного управления мусульман республики Айнур Биргалин, к середине месяца будет готов отчет об экспертизе состояния мечети. Затем будет разработана скорректированная проектно-сметная документация.

Хабиров поручил закупорить мечеть – то есть, закрыть ее тепловой контур, чтобы внутри объекта сохранялось тепло.

Предварительно, к основным строительно-монтажным работам планируется приступить грядущей весной.

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