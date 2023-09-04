Два сотрудника администрации главы Башкирии отправятся добровольцами на СВО

Фото: vk.com/radiyhabirov

Два сотрудника администрации главы Башкирии Радия Хабирова отправятся добровольцами в зону специальной военной операции. Они будут проходить службу во втором батальоне имени Салавата Юлаева. Об этом руководитель региона рассказал на своей личной странице в социальных сетях.

Хабиров в своей публикации отметил, что мужчины приняли непростое решение. Он поблагодарил коллег и их семьи, которые поддержали чиновников в их решении. Глава республики пообещал помогать родным и близким бойцов.

– А когда они вернутся, будем вместе работать на благо Башкортостана, – заявил Радий Хабиров.

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