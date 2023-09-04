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Аграрии Башкирии могут столкнуться с дефицитом зернохранилищ. Об этом на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой рассказал глава министерства сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов.

По словам министра, аграрии собрали урожай с 1,3 миллиона гектаров, что составляет 60% от плана. Фазрахманов утверждает, что уже ощущается нехватка хранилищ, поскольку 1,5 миллиона тонн зерна осталось еще с прошлого года.

Глава Башкирии Радий Хабиров в ответ на доклад министра заявил, что проблема нехватки зернохранилищ в республике стоит уже не первый год. Он отметил, что для ее решения, возможно, потребуется принятие отдельной государственной программы.

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