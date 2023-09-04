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НовостиОбщество4 сентября 2023 8:35

Хабиров поручил подобрать участок для новой школы в Демском районе Уфы

Площадка, которая была определена, ранее, по словам главы Башкирии, небезопасна
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 4 сентября, глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном правительственном совещании в центре управления республики поручил подобрать участок для строительства новой школы в Демском районе Уфы.

По словам руководителя региона, площадка, которая была определена ранее, небезопасна. Вопрос возведения нового образовательного учреждения, утверждает Хабиров, должен быть приоритетным, район бурно развивается, на территории происходит активная жилищная стройка, и заселяется много молодых семей.

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