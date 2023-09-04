«Это происходило очень быстро»: Госкомитет по ЧС рассказал подробности пожара в Новобалтачево, в котором погибла трехлетняя девочка

Фото: МЧС Башкирии

Исполняющий обязанности Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов рассказал на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой подробности пожара в деревне Новобалтачево Чекмагушевского района, в котором погибла трехлетняя девочка.

– Это было днем. Семья полностью находилась дома: и мать, и отец – 82-го и 84-го года рождения. У них было четверо детей. Мама со старшей дочкой 16 лет занималась ощипывание гусей. В это время без присмотра один ребенок. Он начал играть с газовой горелкой и, к сожалению, произошел пожар. Девочка испугалась и спряталась в подсобном помещении, и по итогу, к сожалению, погибла. Это происходило очень быстро, потому что там находился рядом стог сена, и перекинулось [горение] на дворовые постройки. Хотя родители, в принципе, благополучные, оба находились дома, но ребенка спасти не смогли, – поведал представитель Госкомитета.

Напомним, трагедия произошла вчера – 3 сентября. По факту случившегося Следственный комитета республики проводит проверку по факту инцидента и выясняют его детали.

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