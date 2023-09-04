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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 6:49

На Новоалександровском шоссе в Уфе пенсионер разбился, въехав на автомобиле в электроопору

В Уфе водитель ВАЗ-2111 почувствовал себя плохо за плохо и въехал в электроопору
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД Уфы

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера утром, 3 сентября, в ДТП разбился пожилой мужчина. О происшествии рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась Новоалександровском шоссе. 62-летний водитель, управляя ВАЗ-2111, врезался в электроопору. В результате произошедшего мужчина получил различные переломы, его госпитализировали. Согласно предварительным данным, пенсионер в момент ДТП почувствовал себя плохо.

По факту ЧП было начато административное расследование.

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