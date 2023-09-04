В столице Башкирии водитель иномарки не справился с управлением и врезался в дом

Фото: ГИБДД Уфы

Утром в минувшую субботу, 2 сентября, в Уфе иномарка врезалась в жилой дом. Подробности происшествия рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась на улице Амурская. 35-летний мужчина за рулем Hyundai Solaris не справился с управлением и допустил наезд на опору газовой трубы, а затем в дом №34. В результате произошедшего водитель получил ушибы. Медосвидетельствование показало, что водитель момент ДТП был трезв.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. По факту аварии было начато разбирательство.

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