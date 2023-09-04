В Башкирии от коронавируса скончался еще один человек

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии за прошедшие сутки от коронавируса скончался еще один человек. Всего с 2020 года жертвами COVID-19 стали 6104 жителей республики. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

За минувшие 24 часа в Башкирии ковидом заразились 28 человек. Всего с начала пандемии заболели 370 282 человека.

В республиканских инфекционных медучреждениях лечатся от инфекции 34 пациента, в их числе 29 граждан старше 60 лет. Борются с болезнью дома 427 человек, 193 среди которых – пожилые люди.

Всего за три года с выздоровлением было выписано 362 762 жителей Башкирии, 55 из них – за последние сутки.

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