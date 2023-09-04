На проект благоустройства парка имени Ленина потратят Уфе 8,4 млн рублей

Фото : Администрация Уфы

На проект благоустройства парка имени Ленина потратят Уфе более восьми миллионов рублей. Соответствующая информация была опубликована на портале государственных закупок.

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации столицы Башкирии выбрало уфимское предприятие «Альбит» подрядчиком для разработки научно-проектной документации по ремонту и приспособлению к современному использованию парка. Контора стала единственным участником аукциона. Контракт планируют подписать по начальной максимальной цене в 8 445 840,80 рублей.

Исполнитель контракта обязан разработать проектную документацию, провести предпроектный анализ, создать эскизный проект благоустройства, получить заключения государственной экспертизы и согласовать проекта с Башкультнаследием. Кроме того, архитектурная концепция благоустройства должна быть разработана с учетом мнения уфимцев.

Документация должна быть разработана до 15 ноября. Деньги на эти цели выделят из городской казны.

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