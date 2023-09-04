ДТП с автобусом в Нефтекамске, в котором пострадали пять человек, заинтересовался Следком РФ

Фото: ГИБДД Башкирии

ДТП с автобусом в башкирском городе Нефтекамске заинтересовался Следственный комитет России. Об это рассказала пресс-служба ведомства.

Авария случилась в минувшую субботу, 3 сентября, на улице Трактовая. Как утверждают в «Башавтотрансе», 56-летняя водительница ПАЗ ВЕКТОР ехала по территории автовокзала для подачи автобуса к посадочному перрону. По пути перед автобусом выбежала девушка. Для предотвращения наезда на пешехода водитель затормозила и перестроилась, из-за чего автобус наехал на стоящую на перроне скамейку с пятью гражданами. В результате происшествия двое детей и двое взрослых получили травмы. В салоне транспорта в момент ДТП пассажиров не было.

Следственный комитет Башкирии организовал по факту аварии проверку. Ведомство усматривает признаки преступления по статье об оказании небезопасных услуг.

– Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Республике Башкортостан Архангельскому В.В. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, – заявил Следком РФ.

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