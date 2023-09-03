Спряталась в бане от огня: следователи раскрыли подробности гибели в Башкирии 3-летней девочки

фото: прокуратура РБ

Следственный комитет Башкирии озвучил подробности гибели 3-летней девочки в пожаре в деревне Новобалтачево Чекмагушевского района. Трагедия произошла сегодня днем, 3 сентября.

– Двое детей 3 и 5 лет в ходе игры на территории своего домовладения нашли газовую горелку и случайно подожгли сено. Огонь распространился на дворовые постройки. 3-летняя девочка спряталась в бане. В ходе тушения пожара она была обнаружена без признаков жизни, – переждали в правоохранительном ведомстве.

Сейчас СК проводит проверку по факту инцидента и выясняют его детали. К расследованию подключилась и прокуратура – правоохранительный орган даст оценку действиям родителей девочки и органов опеки.

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