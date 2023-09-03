На «Молочной стране» в Уфе гости выпили рекордные 12 тонн молока

фото: Telegram // Город Уфа

Десятый юбилейный фестиваль «Молочная страна» в Уфе собрал 62 тысячи гостей. Они выпили 12 тонн молока в 60 тыс. приветственных стаканчиках. Мероприятие удержало поставленный ранее рекорд по количеству выпитого на одной площадке. Об этом сообщила мэрия.

– На молочной ярмарке свою продукцию представили 25 крупнейших производителей молочной продукции, 30 фермерских хозяйств, 13 производителей крафтовых сыров, – рассказали в городской администрации. – Чайную часть фестиваля составили 30 производителей чая и чайных напитков

На фестивале гостям представили фермерскую продукцию местного производства: мясные деликатесы, а также выпечку и кондитерские изделия, мед и подсолнечное масло. Среди посетителей разыграли 449 килограмм мороженого – именно столько в этом году исполнилось башкирской столице Уфе.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.