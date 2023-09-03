В Уфе простились с погибшим в СВО мобилизованным Максимом Солодиковым

фото: Telegram// Рустем Рахматуллин

В Уфе 2 сентября состоялась церемония прощания с погибших в ходе специальной военной операции мобилизованным старшим сержантом Максимом Солодиковым. Об этом сообщил глава Советского района Рустем Рахматуллин.

– Максим запомнился коллегам, сослуживцам, друзьям как честный, добрый, порядочный человек, – написал чиновник. – Выражаю искренние соболезнования родным и близким! Вечная и светлая память...

Максим Солодиков родился в селе Эссо Быстринского района Камчатского края в 1974 году. Переехав в башкирскую столицу, он обучался Уфимском автотранспортном колледже. С 1993 по 1995 год проходил срочную службу. После армии мужчина окончил Оренбургский государственный университет, а затем работал на предприятиях Уфы инженером производства и строительства. В октябре 2022 года Солодикова мобилизовали. Министерство обороны России наградило его медалью «Участнику специальной военной операции», а президент страны – «Орденом Мужества» посмертно.

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