«Иногда есть и такие моменты радости»: глава Башкирии показал фото с сыном

фото: телеграм // Радий Хабиров

Сегодня, 3 сентября, глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях опубликовал трогательную фотографию с сыном. На снимке руководитель региона и его ребенок сидят на берегу реки и рыбачат.

– Иногда есть и такие моменты радости. Всем хорошего воскресенья! – подписал фото Хабиров.

Напомним, у Радия Хабирова есть четверо детей: две старшие дочери от первого брака, а также двое маленьких сыновей от Каринэ, последний из которых появился на свет в начале 2021 года.

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