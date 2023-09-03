«Они сами опасались людей»: в Минэкологии прокомментировали появление медвежат возле домов в пригороде Уфы

Мишки пробрались в жилой сектор поселка Михайловка // фото: соцсети

В министерстве экологии Башкирии рассказали о судьбе бегавших по пригороду Уфы медвежат. В ведомстве передали, что животные убежали из населенных пунктов.

Как пояснили в Минэкологии, зверьков видели 31 августа на улицах поселка 8 Марта. На следующий день косолапые вновь вышли к людям – уже в поселке Михайловка.

Сотрудники ведомства совместно с представителями ветклиники, Управления гражданской защиты Уфы пытались их поймать, в то время как полиция обеспечивала безопасность местных жителей.

фото: Минэкологии РБ

– Дважды животным удалось уйти. Медвежатам примерно около 8 месяцев, они сами опасались людей. Сейчас этих животных в населенных пунктах пригорода Уфы нет. Угроза для людей отсутствует, – передали в Минэкологии.

Там добавили, что ситуация находится на контроле. Ведомство призвало жителей, которые встретят диких животных, звонить дежурному Минэкологии РБ по телефону +7(347) 218-04-30 или позвонить в полицию по номеру 112.

Напомним, ранее молодого медведя заметили в другом районе Уфы – Шакше. Жители засняли зверя на видео.

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