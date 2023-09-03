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НовостиПроисшествия3 сентября 2023 7:50

Жительницы Башкирии упали с крыш бани и частного дома

Под Уфой девушка упала с крыши бани
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Обе пострадавшие выжили, но получили травмы

Обе пострадавшие выжили, но получили травмы

В селе Михайловка Уфимского района Башкирии девушка упала с крыши бани. Инцидент произошел 2 сентября. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

– Гражданку госпитализировали в поликлинику № 21. Что девушка делала на крыше бани не известно, – передали в экстренном ведомстве.

В ГКЧС добавили, что в тот же день похожий случай произошел в городе Нефтекамске. Там с крыши частного дома упала 36-летняя женщина. Медики оказали ей помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.

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