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НовостиПроисшествия3 сентября 2023 7:39

В Башкирии заблудившаяся женщина решила устроить ночевку в стоге сена

Пропавшую в Башкирии женщину обнаружили в стоге сена
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Муж пропавшей пытался отыскать ее самостоятельно до наступления темноты, но затем вызвал спасателей

Муж пропавшей пытался отыскать ее самостоятельно до наступления темноты, но затем вызвал спасателей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Заблудившуюся в Башкирии женщину обнаружили в стоге сена. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Как рассказали в ведомстве, вчера, 2 сентября, в экстренные службы поступило сообщение о том, что у деревни Хамитово в Абзелиловском районе во время сбора грибов потерялась женщина. Муж пытался отыскать ее самостоятельно до наступления темноты, но затем вызвал спасателей.

Пропавшую удалось найти у реки Кага. Она залезла в стог сена, чтобы провести там ночь. Женщину довезли до родственников. В медицинской помощи она не нуждалась.

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