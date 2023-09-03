В Башкирии заблудившаяся женщина решила устроить ночевку в стоге сена

Муж пропавшей пытался отыскать ее самостоятельно до наступления темноты, но затем вызвал спасателей Фото: Мария ЛЕНЦ

Заблудившуюся в Башкирии женщину обнаружили в стоге сена. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Как рассказали в ведомстве, вчера, 2 сентября, в экстренные службы поступило сообщение о том, что у деревни Хамитово в Абзелиловском районе во время сбора грибов потерялась женщина. Муж пытался отыскать ее самостоятельно до наступления темноты, но затем вызвал спасателей.

Пропавшую удалось найти у реки Кага. Она залезла в стог сена, чтобы провести там ночь. Женщину довезли до родственников. В медицинской помощи она не нуждалась.

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