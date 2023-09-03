Башкирия обновит план по борьбе с бедностью населения до 2030 года

В Башкирии изменят программу снижения уровня бедности до 2030 года. Речь идет о мероприятиях по сокращению населения с доходами ниже прожиточного минимума Фото: Евгения ГУСЕВА

В Башкирии изменят программу снижения уровня бедности до 2030 года. Речь идет о мероприятиях по сокращению населения с доходами ниже прожиточного минимума. Проект о внесении поправок в документ разработал региональный Минтруд: ведомство доработает отдельные положения программы. Об этом сообщило издание UfaTime.ru.

В обновленной программе указано, что располагаемые доходы жителей Башкирии должны ежегодно расти в пределах 0,3-1,2%, а среднемесячная зарплата – в границах 2,8-3,1%. По плану она увеличится на 31,7% к 2030 году (по сравнению с 2020-м). Уровень безработицы при этом планируется довести до 3,5%.

Главным итогом реализации программы должно стать снижение численности бедных граждан в республике до 6,2%.

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