В башкирской столице легковушка врезалась в здание: пассажир погиб, водитель с тяжелой травмой в больнице

фото: ГИБДД РБ

В Уфе водитель легковушки врезался в жилом дом. Автомобилист попал в больницу, а его пассажир скончался. Об этом сообщила башкирская Госавтоинспекция.

ДТП произошло во втором часу ночи 3 сентября. По данным дорожной полиции, наезд на здание на улице Революционной совершил 21-летний местный житель за рулем Daewoo Nexia. Предположительно, молодой человек не справился с управлением.

фото: ГИБДД РБ

– 24-летний пассажир от полученных травм позже скончался в приемном отделении больницы, водитель с тяжёлой травмой госпитализирован, – передали в ГИБДД.

фото: ГИБДД РБ

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