3 и 4 сентября температура воздуха в Башкирии поднимется до +22 градусов

Сегодня и завтра в Башкирии потеплеет до +22 градусов

Сегодня и завтра, 3 и 4 сентября, в Башкирии потеплеет до +22 градусов. Такой прогноз дали в региональном Гидрометцентре.

– Температура воздуха ночью [составит] +5, +10°, днем +17, +22°, – передали синоптики.

В метеорологическом ведомстве добавили, в республике обойдется без существенных осадков. Умеренный ветер будет дуть с севера. В целом погода ожидается облачной, с прояснениями.

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