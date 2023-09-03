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НовостиОбщество3 сентября 2023 5:26

3 и 4 сентября температура воздуха в Башкирии поднимется до +22 градусов

В республике обойдется без существенных осадков
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Сегодня и завтра в Башкирии потеплеет до +22 градусов

Сегодня и завтра в Башкирии потеплеет до +22 градусов

Сегодня и завтра, 3 и 4 сентября, в Башкирии потеплеет до +22 градусов. Такой прогноз дали в региональном Гидрометцентре.

– Температура воздуха ночью [составит] +5, +10°, днем +17, +22°, – передали синоптики.

В метеорологическом ведомстве добавили, в республике обойдется без существенных осадков. Умеренный ветер будет дуть с севера. В целом погода ожидается облачной, с прояснениями.

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