Фото: Соцсети

В Уфе завершились поиски 11-летнего мальчика. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ребенка искали весь день, его местонахождение стало неизвестно сегодня. К счастью, пару часов назад волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.

– Найден, жив! – коротко сообщили спасатели.

Где все это время находился мальчик – не уточняется.

Напомним, сегодня также в деревне Чингизово Баймакского района Башкирии и городе Сибай завершились поиски 17-летеней девушки. Ее искали с августа.