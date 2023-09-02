«Салават Юлаев» обыграл «Барыс» 3:2 в первом матче сезона КХЛ

Фото: vk.com/hcsalavat

Сегодня, 2 сентября, в Астане «Салават Юлаев» обыграл казахский «Барыс» 3:2 в первом матче сезона регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победу уфимцам, забив голы, обеспечили Александр Хмелевский (13-я минута), Владислав Ефремов (25-я) и Александр Шаров (46-я). В ворота «СЮ» шайбы забросили Тамирлан Гайтамиров (51-я) и Понтус Оберг (56-я).

Следующий матч уфимского клуба состоится в уже понедельник – 4 сентября. Команда схлестнется в Екатеринбурге с «Автомобилистом».

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