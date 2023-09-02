В Башкирии завершились поиски 17-летеней девушки

Фото: Соцсети
В деревне Чингизово Баймакского района Башкирии и городе Сибай завершились поиски 17-летеней девушки. Об этом рассказали активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».
Подростка искали три дня – ее местонахождение было неизвестно с 31 августа. Однако пару часов волонтеры назад опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.
– Найдена, жива! – коротко сообщили спасатели.
Где все это время находилась девушка – не уточняется.
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