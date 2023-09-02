В Кумертау прохожие обнаружили перед жилым домом девушку с шрамом от ножа

Фото: Рустем АХУНОВ

В башкирском городе Кумертау прохожие обнаружили на дороге девушку с шрамом от ножа. Очевидцы рассказали о случившемся в социальных сетях.

По словам очевидцев, инцидент произошел в минувший вторник, 29 августа, на улице Худайбердина.

– У нее был шрам от ножа, по телефону звонил какой-то парень, – рассказали местные жители.

Когда девушку обнаружили, она лежала без чувств на асфальте. Ей вызвали скорую помощь.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Башкирии «КП-Уфа» рассказали, что пострадавшую отвезли в больницу. Ее состояние врачи оценили как стабильное удовлетворительное.

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