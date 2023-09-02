Хабиров показал, как будет выглядеть обновленный Театр кукол в Уфе

Фото: vk.com/radiyhabirov

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей личной странице в социальных сетях показал, как будет выглядеть обновленный Театр кукол в Уфе.

Площадь объекта после реконструкции увеличится в 2,5 раза – до 6,4 тысяч квадратных метров. Идет полная реконструкция старого здания, также сооружается пристрой. Количество зрительных мест увеличится с 300 до 435.

Фото: vk.com/radiyhabirov

Сцена большого зала перестраивается, здесь, по словам Хабирова, будут реализованы современные технические решения. Спектакли будут показывать как в большом, так и в малом зале. В них планируют поставить удобные кресла.

Фото: vk.com/radiyhabirov

В Театре кукол власти также хотят разместить творческие студии, музей и детскую площадку. Большое внимание, утверждает глава Башкирии, уделяется и благоустройству прилегающей территории. Здесь соорудят появится аллея миниатюр, в которую будут представлены модели памятников природы и архитектуры со всей России.

– Уверен, это место станет еще одной точкой притяжения для детей и взрослых со всего Башкортостана, – заявил в своей публикации Радий Хабиров.

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