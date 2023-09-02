Фото: Соцсети

В Уфе разыскивают 11-летнего Аскара Клызбаева. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт».

Сообщается, что местонахождение неизвестно с сегодняшнего дня, его уже целый день. Приметы мальчик: его рост – 148 сантиметров, у него худощавое телосложение, у него темно-русые волосы и серо-зеленые глаза. Был одет в синюю куртку, голубую футболку, серое трико и ярко-синие кроссовки.

Волонтеры просят всех, кто обладает информацией о местонахождении ребенка, сообщить ее по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112. «ЛизаАлерт» уже организовала поиски мальчика, активисты отметили необходимость помощи добровольцев.

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