В лесах Баймакского и Белорецкого районов заблудились трое мужчин

Вчера, 1 сентября, в лесах двух районов Башкирии пропали трое мужчин. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

В Баймакском районе двое мужчин на автомобиле «Нива» поехали на делянку и заблудились в лесу неподалеку от деревни Абзаково. На их поиски были направлены спасатели регионального Госкомитета по ЧС. Потерявшихся нашли только утром, их транспортировали до ближайшего населенного пункта.

Еще один инцидент произошел в Белорецком районе. 38-летний мужчина потерялся в лесном массиве возле поселка Железнодорожный. К счастью, его удалось найти.

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