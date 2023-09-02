Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 сентября 2023 10:44

В Башкирии 3 сентября потеплеет до +22 градусов

Каких-либо осадков не предвидится
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 3 августа, в Башкирии ожидается потепление. Это следует из прогноза, который опубликовала пресс-служба регионального отделения МЧС.

Жителям республики в первое воскресенье осени следует ожидать переменную облачность. Существенных осадков не предвидится. Будет северный ветер до трех-восьми метров в секунуду.

Столбики термометров грядущей ночь опустятся до +5,+10°, днем потеплеет до +17,+22°.

Из-за отсутствия каких-либо осадков и погодных явлений видимость на автодорогах будет хорошая.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.