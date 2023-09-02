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НовостиОбщество2 сентября 2023 10:04

Школьник из Башкирии Резван Гатауллин встретился с Владимиром Путиным

1 сентября глава государства провел урок «Разговор о важном» для 30 лучших учеников России
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Вчера, 1 сентября, школьник из башкирского города Туймазы встретился с президентом России Владимиром Путиным.

В День знаний глава государства провел урок «Разговор о важном» для 30 лучших учеников страны. Как сообщает газета «Туймазиснкий вестник», среди них был учащийся 10 класса туймазинской школы № 8 Резван Гатауллин.

Молодой человек – юнармеец и волонтер. В 2022 году он выиграл грант на открытие дистанционного шахматного клуба «Сквозь цифру» для детей с ограниченными возможностями.

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