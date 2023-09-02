Главу сельсовета Альшеевского района осудят за продажу вверенного полицией металла

Фото: Рустем АХУНОВ

В Альшеевском районе Башкирии завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего главы сельского совета по обвинению в присвоении вверенного чужого имущества. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.

Правоохранителями было установлено, следователь районного отделения полиции передал обвиняемому на ответственное хранение в качестве вещественных доказательств по уголовному делу о краже похищенные металлические рельсы, которые принадлежали сельскому поселению.

Однако глава сельсовета вместо того, чтобы обеспечить сохранность рельс до вынесения приговора по делу, сдал их в пункт приема лома черных металлов. Полученные деньги он присвоил себе и распорядился ими по своему усмотрению.

Мужчина признал свою вину и возместил похищенные деньги. Материалы уголовного дела были направлены в суд для рассмотрения по существу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.