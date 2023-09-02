В уфимском Сипайлово 15-летняя девочка попала под колеса машины

Фото: Рустем АХУНОВ

Вчера вечером, 1 сентября, уфимском микрорайоне Сипайлово 15-летняя девочка попала под колеса машины. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Инцидент произошел во дворе дома №25/3 по улице Максима Рыльского. 38-летний мужчина за рулем ВАЗ-2112 наехал подростка, в результате чего она получила ушибы. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

По факту случившегося было начато разбирательство.

ГИБДД Уфы рекомендует пешеходам в темное время суток носить на верхней одежде световозвращающие элементы. Как утверждают специалисты, это позволит быть заметным на дороге и сократить риск ДТП.

– Со светововращающими элементами водитель имеет возможность заметить человека издалека и заблаговременно предпринять меры для остановки транспортного средства во избежание наезда, – пояснили сотрудники дорожной полиции.

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