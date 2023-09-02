В Башкирии разыскивают 17-летнюю Гульфизу Ханафину

Фото: Соцсети

В деревне Чингизово Баймакского района Башкирии и городе Сибай разыскивают 17-летнюю Гульфизу Ханафину. Об этом рассказали активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Подростка разыскивают уже третий день – ее местонахождение неизвестно с 31 августа. Приметы девушки: ее рост – 160 сантиметров, у нее худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза. В день своего исчезновения была короткую бирюзовую куртку, бежевые спортивные штаны, светлые кроссовки и сиреневую шапку.

Волонтеры просят всех, кто обладает информацией о местонахождении девушки, сообщить ее по телефону 8 (937) 3-102-112 или 112.

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