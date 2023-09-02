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НовостиПроисшествия2 сентября 2023 6:16

На Уфимском шоссе иномарка сбила на «зебре» 16 -летнего подростка

В Уфе Chery Omoda 5 сбил на пешеходном переходе 16 -летнего мальчика
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД Уфы

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера вечером, 1 сентября, в Октябрьском районе Уфы иномарка сбила подростка. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась на Уфимском шоссе. Согласно предварительным данным, 35-летний водитель за рулем Chery Omoda 5 наехал на пешеходном переходе на 16 -летнего подростка, который переходил дорогу на красный сигнал светофора. Мальчик получил тяжелые травмы, его госпитализировали.

По факту происшествия было начато разбирательство.

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