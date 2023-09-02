В Белорецке после пожара по дороге в больницу скончался мужчина

Фото: МЧС Башкирии

Вчера вечером, 1 сентября, в башкирском городе Белорецк случился пожар, в котором погиб человек. Подробности происшествия рассказала пресс-служба МЧС республики.

Трагедия произошла на улице Канатная. На место ЧП были направлены силы и средства МЧС и сотрудники других экстренных служб. По прибытии специалисты обнаружили горение домашнего имущества в жилом бревенчатом доме.

Пожар удалось потушить, сотрудники МЧС спасли 35-летнего мужчину и передали его медикам скорой помощи. К сожалению, по дороге в больницу пострадавший скончался.

На месте пожара работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС, причины происшествия устанавливаются.

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