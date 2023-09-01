В детсадах Башкирии ввели еженедельную церемонию поднятия флага и пения гимна

Фото: vk.com/education.bashkortostan

В детсадах Башкирии ввели еженедельную церемонию поднятия флага и исполнения гимна. Об этом рассказала пресс-служба Министерства образования и науки республики.

Сегодня, 1 сентября, во всех детсадах региона был проведен День знаний. Дети приняли участие в церемонии поднятия флагов и исполнения гимнов, а воспитатели рассказали им о государственных символах России и Башкирии.

Региональный Минобр заявил, что использование в обучении и воспитании детей-дошкольников госсимволов – это самый важный элемент приобщения к духовно-нравственным ценностям, формирования основ патриотизма, уважительного отношения к родине, культуре и исторической памяти.

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