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НовостиПроисшествия1 сентября 2023 16:24

В уфимской Шакше 64-летнего мужчину госпитализировали после аварии с Lada Granta

В Уфе пенсионера госпитализировали с тяжелыми травмами после ДТП с Lada Granta
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД Уфы

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера вечером, 31 августа, в уфимском микрорайоне Шакша в аварии пострадал 64-летний мужчина. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

ДТП случилось на улице Гвардейская. 38-летний водитель Lada Granta допустил наезд на пенсионера, который переходил дорогу в неустановленном для этого месте. В результате произошедшего пешеход получил тяжелые травмы, его госпитализировали.

По факту происшествия было начато разбирательство.

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