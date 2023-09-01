В уфимской Шакше 64-летнего мужчину госпитализировали после аварии с Lada Granta

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера вечером, 31 августа, в уфимском микрорайоне Шакша в аварии пострадал 64-летний мужчина. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

ДТП случилось на улице Гвардейская. 38-летний водитель Lada Granta допустил наезд на пенсионера, который переходил дорогу в неустановленном для этого месте. В результате произошедшего пешеход получил тяжелые травмы, его госпитализировали.

По факту происшествия было начато разбирательство.

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