Прокуратура взыскала с Минздрава Башкирии 50 тыс. рублей

Фото: Рустем АХУНОВ

Прокуратура Калининского района Уфы взыскала с Министерства здравоохранения Башкирии полсотни тысяч рублей. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

Было установлено, что несовершеннолетней, которая страдает генетическим заболеванием, назначили препарат, которым ее должны обеспечивать бесплатно. Однако льготный рецепт ей не выписали, из-за чего родителям пришлось сами покупать лекарство.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с Минздрава потраченных денег. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и обязал министерство возместить около 50 тысяч рублей.

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