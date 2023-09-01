Голосование по проекту «Клиника года – 2023» продлено до конца сентября

Проголосовать может каждый

Голосование по проекту «Клиника года – 2023» в Республике Башкортостан по решению организаторов продлится до конца сентября. Если вы еще не отдали свой голос за клиники, которые считаете лучшими в своих номинациях, то у вас еще есть шанс повлиять на результат этой престижной премии.

Напомним, в этом году «Комсомолка» в шестой раз проводит народное голосование на звание «Клиника года – 2023». Лучшие клиники выбираются в нескольким номинациях. Право проголосовать – у каждого читателя нашего издания.

Проголосовать можно по этой ссылке: https://www.ufa.kp.ru/best/msk/oprosy/ufa_klinikagoda2023

Дополнительная информация здесь.