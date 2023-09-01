Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 и 3 сентября в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки выходного дня. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Жители и гости столицы Башкирии смогут приобрести продукты, овощи и мед напрямую от республиканских производителей. Завтра торговля развернется на участке дороги по улице Правды от Таллинской до Ухтомского, перекрестке Георгия Мушникова и бульвара Баландина, а также на площадях имени Серго Орджоникидзе, перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи.

В воскресенье продолжат работать площадки на перекрестке улицы Георгия Мушникова и бульвара Баландина и перед Дворцом спорта. Торговля будет осуществляться с 09:00 до 16:00.

– К участию в ярмарках приглашаются все желающие представить свою продукцию республиканские сельхозтоваропроизводители, – заявили в мэрии.

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