В Башкирии после взрыва в Ишимбае вступил в силу закон об эксплуатации газа

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 1 сентября, в Башкирии вступил в силу закон об эксплуатации газового оборудования. Документ подписал глава республики Радий Хабиров. Об этом рассказала пресс-служба Государственного Собрания республики.

По словам председателя Курултая Константина Толкачева, неисправности газового оборудования, а также ненадлежащее состояние вентиляционных и дымовых каналов, может привести к тяжелым последствиям.

– Такого рода неисправности могут появляться как в старых малоэтажных домах из-за разрушения перегородок, так и в новых постройках из-за допущенных нарушений при строительстве и монтаже систем. Нарушение воздухообмена приводит к накоплению газа и тяжелым отравлениям, подчас с летальным исходом, – объяснил спикер республиканского парламента.

Согласно новому закону, в предмет государственного жилищного надзора теперь включено соблюдение юрлицами, ИП и гражданами требований безопасной эксплуатации и техобслуживанию внутридомового и/или внутриквартирного газового оборудования, а также требований содержанию относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме вентиляционных и дымовых каналов.

Напомним, вечером 30 августа на улице Советская в городе Ишимбай в одной из квартир жилого двухподъездного дома произошел взрыв газа, который разрушил несущую стену. В результате случившегося получили травмы два человека: 51-летнего мужчину с ожогами госпитализировали в больницу, 91-летняя женщина от госпитализации отказалась.

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