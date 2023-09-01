Ученые из Уфы разработали климатические камеры для роста растений

В Аграрном университете Уфы ученые разработали линейку климатических камер роста растений «Спектр» // фото: соцсети

В Аграрном университете Уфы ученые разработали линейку климатических камер роста растений «Спектр». Об этом сообщило издание UfacityNews.ru.

Разработчики пока сделали пять работающих экземпляров. В камерах создается и поддерживается заданные условия для роста растений и проведения экспериментов. Там регулируется температура, влажность воздуха и почвы, воздухообмен и освещенность. Устройства можно применять для выращивания растений, биологических исследований и селекционных экспериментов. Предусматривается и чисто коммерческое использование – например, в ресторанах и гостиницах.

Как рассказал один из разработчиков Сергей Шамукаев, камеры в линейке различаются размером и характеристиками. Самая маленькая имеет объем 0,5 кубометра, она изготовлена из пластика, а большая – на 15 кубометров – изготовлена уже из обшитых металлов сэндвич-панелей.

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