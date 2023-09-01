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НовостиОбщество1 сентября 2023 12:03

В Башкирии 2 сентября ожидаются дожди и потепление до +21°

Также прогнозируется туман
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 2 сентября, в Башкирии ожидаются осадки и потепление. Об этом сообщают синоптики Башгидрометцентра.

В некоторых районах пройдут небольшие дожди, ночью на востоке республики – умеренные. Будет умеренный северный ветер.

Температура воздуха грядущей ночью составит +7,+12°, днем столбики термометров поднимутся до показателей в +16,+21°.

Как сообщает МЧС Башкирии, завтра в Башкирии ожидаются опасные природные явления. Республику окутает густой туман, который ухудшит видимость на дорогах.

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