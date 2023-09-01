В Башкирии 2 сентября ожидаются дожди и потепление до +21°

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 2 сентября, в Башкирии ожидаются осадки и потепление. Об этом сообщают синоптики Башгидрометцентра.

В некоторых районах пройдут небольшие дожди, ночью на востоке республики – умеренные. Будет умеренный северный ветер.

Температура воздуха грядущей ночью составит +7,+12°, днем столбики термометров поднимутся до показателей в +16,+21°.

Как сообщает МЧС Башкирии, завтра в Башкирии ожидаются опасные природные явления. Республику окутает густой туман, который ухудшит видимость на дорогах.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.