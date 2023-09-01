Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 сентября 2023 10:48

В лесу Белорецкого района в машине застряла женщина с восьмилетним ребенком

В Башкирии посреди леса в машине застряли женщина и восьмилетний ребенок
Захар ЯКОВЛЕВ
ЧП случилось между деревней Космакта и селом Абзаково Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

ЧП случилось между деревней Космакта и селом Абзаково Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Сегодня, 1 сентября, в Белорецком районе Башкирии в лесу застряли женщина и восьмилетний ребенок. О происшествии рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

ЧП случилось между деревней Космакта и селом Абзаково. На помощь были направлены сотрудники Госкомитета региона по ЧС, однако до прибытия спасателей семью выручили местные жители. Автомобиль удалось вытянуть с помощью трактора.

– В случае возникновения чрезвычайных происшествий, вы можете позвонить по единому номеру экстренных служб – 112, – напомнили сотрудники Госкомитета.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.