В лесу Белорецкого района в машине застряла женщина с восьмилетним ребенком

ЧП случилось между деревней Космакта и селом Абзаково Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Сегодня, 1 сентября, в Белорецком районе Башкирии в лесу застряли женщина и восьмилетний ребенок. О происшествии рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

ЧП случилось между деревней Космакта и селом Абзаково. На помощь были направлены сотрудники Госкомитета региона по ЧС, однако до прибытия спасателей семью выручили местные жители. Автомобиль удалось вытянуть с помощью трактора.

– В случае возникновения чрезвычайных происшествий, вы можете позвонить по единому номеру экстренных служб – 112, – напомнили сотрудники Госкомитета.

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