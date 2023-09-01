Глава Башкирии проводил дочку вице-премьера Азата Бадранова в первый класс

В день знаний глава Башкирии проводил в первый класс дочку Азата Бадранова, которые находится в зоне специальной военной операции. Фото со страницы Радий Хабирова

Глава Башкирии Радий Хабиров отвел в школу дочку-первоклассницу первого вице-премьера республики Азата Бадранова, находящегося в зоне СВО. Руководитель региона обещал своему товарищу и коллеге проводить девочку на занятия, пока ее отец служит.

- Как и обещал, сегодня отвел дочь моего товарища и соратника Азата Бадранова в первый класс. Поздравляю Асель, поздравляю ее маму, родных и близких, - написал в соцсетях Хабиров.

По словам руководителя республики, он попросил Бадранова не переживать за семью и спокойно работать.

- Не переживай, мы рядом, - обратился Хабиров к чиновнику.

Напомним, что в этом году школьный порог переступили более 528 тысяч учеников.

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