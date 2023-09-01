Густой туман накроет Башкирию

Местами пройдут небольшие дожди, ночью в восточный районах умеренные

В Башкирии ожидаются опасные природные явления. Об этом предупреждает МЧС республики.

По информации ведомства, завтра, 2 сентября, регион окутает густой туман, который ухудшит видимость на дорогах. Так, автомобилистам следует быть внимательными в утренние и ночные часы: из-за тумана не будет видно ничего дальше 500 метров.

В первую субботу сентября также ожидается, что местами пройдут небольшие дожди, ночью в восточный районах умеренные. Ветер северный 8-13 м/с. Ночью температура воздуха +7…+12°, днем +16…+21°.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.