Пассажирские перевозки по железной дороге в Башкирии выросли на 29%

В регионе организовали движение электропоездов в границах Уфимской агломерации с получасовым интервалом в утренние и вечерние часы Фото: Артем КИЛЬКИН

В Башкирии вырос пассажирский поток по железной дороге. Согласно информации пресс-службы Башкортостанского отделения Куйбышевской железной дороги, рост с начала года составил 29%.

- Это 1,3 млн человек, - уточнили в пресс-службе.

Этому способствовало увеличение количества электричек. Так, например, в Уфимской агломерации их число было увеличено с 23 до 25 ежесуточно, а количество перевозимых пассажиров — с двух тысяч до 3,5 тысяч человек, в «пиковые» дни — до пяти тысяч.

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